Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации — что известно на утро 6 апреля.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка и Стельмаховка. Российские бойцы пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка, Масютовка и Першотравневое. На этом направлении ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском войска «Центр» сорвали контратаку противника в районе населенного пункта Северск, поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва. Уничтожено 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, авиация и артиллерия ликвидировали два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30. Здесь Украина потеряла около 410боевиков, в том числе наемных.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск «Восток» поразили противника в районах населенных пунктов Никольское и Новополь. Пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах Владимировки, Мирного и Никольского. На данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, два склада боеприпасов.

На Херсонском направлении враг лишился до 20человек, двух авто и самоходной гаубицы «Акация».

Истребители ВКС России в районе Селидово сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске создают ударные беспилотники для 3D-печати на спецоперации.