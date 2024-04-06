Теракт в «Крокус Сити Холле: что известно на утро 6 апреля

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» продолжают разбираться все ответственные ведомства, Сиб.фм собрал все, что известно к сегодняшнему дню.

Потрясшая весь мир жуткая трагедия в Подмосковье произошла 22 марта. Жертвами бандитов стали 144 человека, включая шестерых детей. Террористы ворвались в концертный зал и стреляли по всем подряд. Покидая помещение, они устроили поджог, затем на машине попытались покинуть территорию России. Предварительно известно, что скрыться они хотели на Украине.

Все напавшие на «Крокус» — граждане Таджикистана, они находятся в СИЗО и добавлены в список экстремистов и террористов, один из них ранее жил в Новосибирске.

Далее в СИЗО друг за другом отправили еще девятерых фигурантов, которые оплатили жилье и автомобиль для исполнителей теракта, предоставили крышу над головой и продали то самое «Рено», на котором иностранцы приехали в «Крокус» и сбежали с места.