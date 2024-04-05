Еще 3 пособников террористов «Крокуса» поймали в разных регионах

В Москве, Екатеринбурге и Омске 4 апреля задержали троих мужчин, которых подозревают в помощи организации теракта в подмосковном торговом центре.

По данным ФСБ, двое новых фигурантов переводили террористам средства на приобретение оружия и машины, третий из задержанных вербовал пособников и финансировал исполнителей. Все они — выходцы из центрально-азиатского региона.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 144 человека, из них шестеро — дети.

Вооруженные бандиты ворвались в концертный зал перед началом выступления рок-группы. Они стреляли по всем подряд, не щадя никого. Покидая помещение, террористы устроили поджог — из-за страшного пожара обрушилась часть конструкций здания ТЦ.

Все напавшие на «Крокус» — граждане Таджикистана, они будут находиться в СИЗО минимум до 22 мая. Иностранцев добавили в список экстремистов и террористов, один из них ранее жил в Новосибирске.

25 марта в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела, восьмого — сдававшего квартиру исполнителям теракта — отправили в СИЗО 26 марта, девятого арестовали 29 марта. Он также переводил стрелкам деньги. 1 апреля стало известно о задержании еще одного — десятого — фигуранта, который перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков.

3 апреля стало известно, что еще один фигурант дела о теракте в Подмосковье, Диловар Исломов, обжаловал свой арест. Он являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к торговому центру. Ранее арест обжаловали его брат и отец Исроил и Аминчон Исломовы.