В Искитиме Новосибирской области спасли семь человек из горящего дома

При пожаре в Искитиме мужчин получил ожоги.

Утром в субботу, 6 апреля, оперативные службы получили вызов о пожаре в одной из квартир трехэтажного здания в Городе Искитиме.

Пожарные оперативно эвакуировали семерых человек из горящего дома на улице Прорабской в Искитиме. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Известно, что возгорелась квартира на втором этаже трехэтажного здания на улице Прорабская. Сигнал о пожаре поступил в 11:01, и через шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

Один из жильцов был спасен через окно с помощью спасательной лестницы, а шестерых эвакуировали по лестничным маршам. Еще 20 человек покинули здание самостоятельно. Один мужчина выбросился из окна горящей квартиры до прибытия пожарных. Его осмотрели медики из-за полученных ожогов.



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