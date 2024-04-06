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общество

В Новосибирске министр высказался о строительстве новой церкви

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин отреагировал на возможное строительство церкви.

Церковь планируется возвести в Заельцовском районе около озера Жемчужина Сибири.

«Возле озера Жемчужина Сибири нужно строить не церковь. Нет, не просто церковь. Там сущносто, эссенциально не хватает кафедрального соборного храма, монастыря, небольшого скита и пУстыни. Чтобы озеро перестало быть местом для инспекторского паломничества», — написал в своем канале Telegram Шестернин (орфография автора сохранена — прим. ред.).

Напомним, планируется строительство церкви во имя святой блаженной Матроны Московской. Проект одобрен мэрией Новосибирска.

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Галина Чебыкина
Журналист

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