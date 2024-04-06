В Новосибирске выросли первые съедобные грибы

В начале апреля в Новосибирске были найдены первые дикоросы — съедобные грибы.

Гриб шишколюб нашел 4 апреля в Тогучинском районе биолог Ринат Султанов

«Еще везде снег лежит, а грибы уже пошли. Шишколюб съедобный считается хорошим вкусным грибом. Можно варить, жарить. Среди заядлых грибников пользуется определенным спросом, как один из самых ранних грибов. Правда, много его собрать сложно, гриб маленький. Но ради спортивного интереса можно», — отметил специалист.

Шишколюбом дикорос называют из-за его роста из шишек, находящихся под землей. Убедиться в безопасности гриба можно, выдернув его с корнем.

Ранее мы рассказывали, как сибиряки собирали грибы в ноябре.