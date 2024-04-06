В Новосибирской области на 30 участках автодорог ликвидировали опасность подтопления

К 6 апреля было зафиксировано 83 случая подтоплений и разливов талых вод через дороги.

На территории Новосибирской области на 30 участках автодорог была успешно устранена угроза подтопления. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, вместе с региональными ТУАД и ГУ МЧС, работают совместно с экспертами Западно-Сибирского УГМС, чтобы следить за паводковой обстановкой на дорогах. Этот мониторинг осуществляется круглосуточно.

По данным правительства Новосибирской области, к 6 апреля было зафиксировано 83 случая подтоплений и разливов талых вод через дороги. На 31 участке угроза была устранена, а на остальных были установлены соответствующие предупреждающие знаки.

На одном из участков в поселке Базово Чулымского района дорога была закрыта, а на четырех участках в Краснозерском, Кочковском, Коченевском и Ордынском районах наблюдается затруднение движения легковых автомобилей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что контролируются все потенциально опасные объекты и оперативно решаем проблемы с разливами воды через автодороги при помощи подрядных организаций

Он также добавил, что в регионе активно готовят инертные материалы и дополнительные трубы для борьбы с последствиями паводковых разрушений.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском талые воды затопили целый поселок.