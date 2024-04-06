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общество

В Новосибирской области в марте родились 1982 ребёнка

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области назвали необычные имена новорождённых.

В Новосибирской области в марте родились 1982 ребёнка. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС. За весь год в регионе родилось 3128 малышей.

Среди необычных имен для мальчиков, которые стали популярными в первый месяц весны, были: Авдей, Велизар, Добромир, Елизар, Ерофей, Климентий, Кристал, Лавр, Лука, Прокопий.

Для девочек же наиболее популярными стали имена: Аврора, Агафья, Александрина, Анфиса, Владислава, Ликерия, Пелагея, Радмила, Селена, Серафима.

Среди самых распространенных имен для мальчиков оказались: Михаил, Иван, Тимофей, Александр, Роман, Артем, Дмитрий, Алексей, Илья, Марк. А у девочек: София, Анна, Алиса, Ева, Варвара, Виктория, Василиса, Екатерина, Мария, Дарья.

Напомним, дети из ЛНР, живущие в семье главы Союза отцов Новосибирской области, получили паспорта РФ.

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Дамир Трубников

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