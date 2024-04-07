7 апреля в Новосибирске похолодает

После непродолжительного потепления новосибирцев ждет похолодание.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, 7 апреля в столице региона ожидается от плюс одного до трех градусов тепла. Ветер будет северо-западный с порывами до 14 метров в секунду, без осадков. В ночное время прогнозируется заморозок — до минус восьми градусов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске из-за активного таяния снега десятки дорог ушли под воду. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял на контроль проведение антипаводковых мероприятий в регионе.