Адвокат новосибирского физика Кабова обратился за помощью к ученым

Адвокат обвиняемого в мошенничестве заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента Олега Кабова раскритиковал уголовное дело.

Защитник физика Геннадий Шишебаров обратился к ученым с просьбой дать заключения по делу, сообщает BFM-Новосибирска.

«Я не могу представить, чтобы признанный ученый мирового уровня Кабов О.А. мог опуститься до фальсификации научных отчетов и конструкторской документации ради, в общем-то, небольшой надбавки», — сказал адвокат.

Он считает абсурдным то, что не имеющие необходимой компетенции правоохранители судят о сложнейших научных проблемах.

«В России нет научно-обоснованных методик проведения судебных научнотехнических экспертиз», — отметил Шишебаров.

Он призвал ученых дать оценку методике, использованной экспертом Черновым при проведении экспертизы по делу Олега Кабова, чтобы помочь не только коллеге, но и себе, науке в целом.

Напомним, рассмотрение возбужденного в отношении Кабова уголовного дела в суде началось 5 апреля.