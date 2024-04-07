Блогер из Новосибирска показал, как выглядит Первомайский сквер

В Новосибирске продолжается благоустройство Первомайского сквера, которое началось весной 2023 года.

Сроки завершения проекта были перенесены несколько раз. Недавно в мэрии обещали завершить работы к осени 2024 года. Однако это остается под вопросом. Весной был замечен недостаток: плитка, уложенная ранее, показала признаки деформации после таяния снега.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила на официальной странице в соцсети "Вконтакте", что подрядчик планирует провести гарантийные работы весной. Однако объект пока не был принят. Мэрия в настоящее время ведет судебные разбирательства с подрядчиком относительно оплаты выполненных работ.

Блогер и создатель паблика "Сибирский наблюдатель" Валерий Котельников посетил Первомайский сквер и опубликовал фотографии состояния площадки после зимы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пятилетнюю модель из Новосибирска признали самой красивой девочкой РФ.