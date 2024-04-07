Боец СВО из Новосибирска под водой позвал возлюбленную замуж

Участник специальной военной операции из Новосибирска сделал предложение своей девушке под водой.

Необычная помолвка состоялась в бассейне «Спартак» при поддержке специалистов дайвинг-центра «Акваланг». Мужчина до отправки на фронт работал в этом спортучреждении.

«Команда ДЦ «Акваланг» от души желает ребятам любви, долгих лет жизни, исполнения желаний, благополучия! Вы классные!», — говорится в посте центра во «ВКонтакте».

Ранее мы рассказывали, как семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Анжела Кулагина 22 марта станцевала на льдине в Новосибирске.