Дело о халатности возбуждено после теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла».

Фигурантами дела стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала торгового центра и начальник пожарной команды «Крокуса», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Оба находятся под подпиской о невыезде.

После теракта в торговом центре некоторые очевидцы говорили, что когда начался пожар, не сработали системы автоматического тушения огня, дымоудаления, аварийное освещение. В правоохранительных органах также отметили, что материалы, использованные для отделки стен зрительного зала, могли способствовать стремительному распространению огня.

Все, что известно на 7 апреля о теракте в «Крокус Сити Холле», можно прочитать в отдельном материале Сиб.фм.