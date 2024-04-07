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Дело о халатности возбуждено после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: СКРФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла».

Фигурантами дела стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала торгового центра и начальник пожарной команды «Крокуса», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Оба находятся под подпиской о невыезде.

После теракта в торговом центре некоторые очевидцы говорили, что когда начался пожар, не сработали системы автоматического тушения огня, дымоудаления, аварийное освещение. В правоохранительных органах также отметили, что материалы, использованные для отделки стен зрительного зала, могли способствовать стремительному распространению огня.

Все, что известно на 7 апреля о теракте в «Крокус Сити Холле», можно прочитать в отдельном материале Сиб.фм.

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Галина Чебыкина
Журналист

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