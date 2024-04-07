Десятки дорог Новосибирской области ушли под воду

Талыми водами в Новосибирской области затопило больше 80 дорог.

О ситуации на 6 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства. Более чем на 30 участках опасность подтоплении ликвидирована.

Все ответственные ведомства отслеживают паводковую ситуацию в круглосуточном режиме.

На участке дороги в селе Базово было запрещено движение, затруднен проезд авто на четырех локациях в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что на потенциально опасных территориях контролируется перелива воды через дороги силами подрядчиков.

Ранее МЧС по Новосибирской области сообщало, что существует риск затопления трех населенных пунктов в Кочковском районе из-за паводков.