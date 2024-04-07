Дизайнер Лебедев сравнил Новосибирск и Красноярск

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в своем новом видео упомянул город Красноярск как кулинарную столицу "с той стороны от Урала".

Он обсуждал новый ресторан в Новосибирске под названием "Жерарня", расположенный в старинном особняке, который является проектом Дениса Иванова. Лебедев назвал этот ресторан единственным интересным явлением в Новосибирске.

Он также отметил, что Красноярск имеет много вкусных ресторанов и является прекрасным городом, рекомендуя посетить его хотя бы ради кулинарного опыта. Однако Лебедев также заметил, что Новосибирск, по его мнению, пока не обладает таким разнообразием кулинарных предложений и красотой, как Красноярск.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском заметили больше сотник диких гусей.