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общество

Под Новосибирском заметили больше сотник диких гусей

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирской области началась миграция диких гусей.

Сотни птиц были замечены на территории региона. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал видео с гусями в своем Telegram-канале.

Гуменники, представители водоплавающих птиц из семейства утиных, направляются в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Обычно первые стаи гусей появляются на территории Новосибирской области в конце марта — начале апреля, продолжая свой путь в рамках весенней миграции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном рассказала об уходе за рассадой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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