Генерал Армагеддон из Новосибирска: мощная линия на СВО, лишение погон и скандал с недвижимостью

Скандал, связанный с недвижимостью Суровикина, его достижения на спецоперации — Сиб.фм решил вспомнить громкие истории, связанные с генералом Армагеддоном, выходцем из Новосибирска.

Фонд борьбы с коррупцией* афишировал информацию о финансовом состоянии семьи экс-генерала СВО Сергея Суровикина. Там говорилось о том, что ему принадлежит 305 соток в подмосковном поселке «Архангельское», а также недвижимость, оцениваемая миллиардами.

Суровикин обратился в суд и расследование ФБK* было опровергнуто, после чего СМИ, публиковавшие на своих страницах фейки, были вынуждены почистить сайты, а также извиниться и компенсировать судебные расходы.

«Линия Суровикина» на СВО — что это?

Подполковник «Пират», служивший в отряде спецназа «Рысь», как-то отметил, что у украинской стороны нет ресурсов для создания аналогичной «Линии Суровикина» обороны. Он отметил, что российские бойцы контролируют все подходы и не дают противнику возможности перегруппироваться, и тем более — атаковать.

«Линии Суровикина» — особая система оборонительных сооружений, основана на опыте прошлых вооруженных конфликтов с участием России.

Почему Суровикин лишился погон?

Все началось с мятежа, организованного 23 июня 2023 года наемниками ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, который незадолго до этого заявил, что Суровикин будет отвечать за диалог между Вооруженными Силами РФ и военной компанией по вопросам поставок боеприпасов.

Со следующего дня генерал Армагеддон буквально исчез из медиапространства. По некоторым данным, он знал о подготовке мятежа. А в августе появилась информация об освобождении Суровикина от должности главкома Воздушно-космических сил.