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проиcшествия

Новосибирские пожарные спасли из задымленного дома 6 человек

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Утром 7 апреля помощь пожарных потребовалась жильцам девятиэтажки на улице Тернистой в Первомайке.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на первом этаже дома загорелись отходы в мусоросборной камере, подъезд заволокло плотным дымом.

Огнеборцы эвакуировали шестерых жильцов, проверили все квартиры на наличие пострадавших.

После тушения пожара, на что ушло десять минут, спасатели провели дымоудаление.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры.

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Галина Чебыкина
Журналист

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