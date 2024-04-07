Новосибирские пожарные спасли из задымленного дома 6 человек

Утром 7 апреля помощь пожарных потребовалась жильцам девятиэтажки на улице Тернистой в Первомайке.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на первом этаже дома загорелись отходы в мусоросборной камере, подъезд заволокло плотным дымом.

Огнеборцы эвакуировали шестерых жильцов, проверили все квартиры на наличие пострадавших.

После тушения пожара, на что ушло десять минут, спасатели провели дымоудаление.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры.