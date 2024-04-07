Новосибирский «Локомотив» не прошел в полуфинал Суперлиги по волейболу

Волейбольная команда «Локомотив» из Новосибирска 6 апреля проиграла сопернику из Нового Уренгоя и выбыла из Суперлиги.

Новосибирский «Локомотив» завершил выступление в плей-офф волейбольной суперлиги на стадии четвертьфинала, уступив «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 1:2 в серии. В решающем матче, который проходил в Новосибирске, железнодорожники уступили в пяти партиях.

21 очко у диагонального Ильи Казаченкова, 16 очков у капитана Ильяса Куркаева, по 11 очков набрали Юрий Бражнюк и Мартин Атанасов, сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

«Факел» отправляется в полуфинал, «Локомотив» поборется за 5-8 место.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Енисеем».