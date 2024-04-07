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общество проиcшествия

Поселок Садовый под Новосибирском затопило талыми водами

Фото: Сиб.фм

Местные не уверены, что до них доедет специальная техника.

Жители поселка Садовый под Новосибирском сообщили Сиб.фм, что практически все улицы затопили талые воды.

По словам местных, они обратились за помощью в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района. В ответе на их жалобу написали, что администрация занимается только организацией и содержанием пожарных проездов, и посоветовали обратиться непосредственно в администрацию Новосибирского района.

Там сообщили, что к сельчанам уже выехала специальная техника.

«А вот доедет она или нет, мы не знаем. Нам сказали, что будут копать яму, чтобы в нее вода собиралась. Спасатели тоже приезжали, но постояли некоторое время и уехали. Сказали, что угрозы жизни нет», — рассказала собеседница.

Напомним, что губернатор Травников взял на контроль проведение антипаводковых мероприятий в Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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