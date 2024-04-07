Поселок Садовый под Новосибирском затопило талыми водами

Местные не уверены, что до них доедет специальная техника.

Жители поселка Садовый под Новосибирском сообщили Сиб.фм, что практически все улицы затопили талые воды.

По словам местных, они обратились за помощью в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района. В ответе на их жалобу написали, что администрация занимается только организацией и содержанием пожарных проездов, и посоветовали обратиться непосредственно в администрацию Новосибирского района.

Там сообщили, что к сельчанам уже выехала специальная техника.

«А вот доедет она или нет, мы не знаем. Нам сказали, что будут копать яму, чтобы в нее вода собиралась. Спасатели тоже приезжали, но постояли некоторое время и уехали. Сказали, что угрозы жизни нет», — рассказала собеседница.

Напомним, что губернатор Травников взял на контроль проведение антипаводковых мероприятий в Новосибирской области.