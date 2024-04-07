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проиcшествия

В ДТП с велосипедом в Новосибирске пострадал пятилетний мальчик

Фото: ГИБДД Новосибирска

Авария произошла в Первомайском районе днем.

В Новосибирске произошло ДТП, в результате которого водитель иномарки сбил велосипедиста, перевозившего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инцидент случился в Первомайском районе в воскресенье, 7 апреля, около 16 часов. 28-летний водитель автомобиля Honda CR-V нарушил правила дорожного движения, наехав на велосипедиста, который пересекал дорогу.

В результате аварии пострадали 37-летний мужчина и 5-летний мальчик, которых доставили в больницу для медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку произошедшего инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из мчавшейся иномарки выпали 2 женщины.

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Игорь Кириченко
Журналист

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