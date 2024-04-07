В Новосибирске из мчавшейся иномарки выпали 2 женщины

6 апреля в Новосибирске прямо на ходу из автомобиля вылетели две женщины.

«На Чистой Слободе своя атмосфера: две женщины вываливаются из салона несущейся на скорости Honda Odyssey, потом водитель минивэна возвращается на место происшествия, попутно сбивая с ног мужчину, и, по итогу, автомобилиста настигает карма», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

После случившегося управлявший легковушкой водитель вышел из машины, завязалась потасовка, во время которой к нему подбежал мужчина и ударил.

Чем закончилась эта история — неизвестно. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске пенсионерку в подъезде дома сбил автомобиль.