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В Ленобласти сварщика отправили в СИЗО за оправдание теракта в «Крокусе»

Фото: Сиб.фм

27-лений житель города Тихвина в Ленобласти цинично прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» и попал под уголовное дело.

Правоохранители усмотрели в словах арестованного, опубликованных под постом в соцсети, оправдание терроризма, передает «Фонтанка».Уточняется, что мужчина писал под чужим именем.

Сварщик заявил, что хотел лишь указать на излишнюю эмоциональность комментаторов. Он признал вину и раскаялся.

Как пишет издание, ранее у молодого человека был условный срок за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Ранее мы рассказывали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла». Фигурантами дела стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала торгового центра и начальник пожарной команды торгового центра.

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Галина Чебыкина
Журналист

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