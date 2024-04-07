В Новосибирске бары и рестораны будут отчитываться о каждом грамме алкоголя

В Новосибирске для повышения контроля оборота алкоголя бары и рестораны начнут списывать спиртное по граммам через ЕГАИС.

Новые требования по порционному списанию алкоголя через ЕГАИС вступили в силу с 1 сентября 2023 года, но объектам общепита дали время на подготовку до 1 июля 2024, сообщает BFM-Новосибирск.

«Раньше в заведении общепита открывали бутылку и сразу списывали, то есть отчитывались, что она продана. Сейчас, согласно новым правилам, нужно отчитаться о вскрытии бутылки, и потом о продаже каждой дозы. Продали 100 граммов – информация сразу должна быть передана в ЕГАИС, продали еще 100 граммов – снова отчитались. И так по каждой дозе, до последнего грамма. Если спиртное использовали в приготовлении какого-то блюда, то эти миллилитры тоже отдельно учитываются. Барам, ресторанам, кафе нужно проработать вопросы программного обеспечения, чтобы на кассах был порционный учет спиртного. И обучить персонал», — прокомментировал начальник управления лицензирования Минпромторга Новосибирской области Ирина Редько.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири Владимир Бурковский отметил, что пока не все готовы к нововведению, но решение, как работать в этих условиях, найдется

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