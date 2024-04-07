В Новосибирске бывшего преподавателя медуниверситета осудили за взятки

Бывшего старшего преподавателя кафедры фармакологии фармацевтического факультета Новосибирского государственного медицинского университета признали виновной в получении взятки и служебном подлоге.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, женщина взяла 10 000 рублей за поставку необъективной положительной оценки студенту на экзамене.

Суд вынес приговор в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишением права занимать преподавательские должности на 2 года 6 месяцев. Однако апелляционная жалоба защитника была отклонена, и приговор остался в силе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что адвокат новосибирского физика Кабова обратился за помощью к ученым.