В Новосибирске пятеро неизвестных избили волонтера СВО

50-летний активист пострадал от рук неизвестных мужчин, когда клеил объявления о сборе помощи для участников спецоперации.

Очевидцы сообщили редакции Сиб.фм, что инцидент произошел вечером 5 апреля в Нижней Ельцовке у дома № 16 на улице Экваторной. По их словам, на активиста пятеро мужчин напали со спины, начали избивать и пинать.

Пострадавшему удалось сбежать от агрессоров.

По словам очевидцев, когда приехали полицейские, на месте преступления уже никого не было.

Полиция опросила свидетелей, произвела осмотр места происшествия, говорят очевидцы. Скорая увезла пострадавшего в ГКБ №1. У волонтера зафиксированы гематомы и растяжения.

Корреспондент Сиб.фм запросил комментарии в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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