В Новосибирске осудили мужчину, который избил женщину у магазина

Жителя Новосибирска приговорили к трём годам колонии общего режима за избиение женщины у супермаркета.

По данным суда, мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошел в августе 2022 года возле магазина в Советском районе города. Во время ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком в лицо, что привело к закрытой черепно-мозговой травме и перелому носа со смещением.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сотрудники МЧС спасли рыбака, который сломал палец на льду.