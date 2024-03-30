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общество

В Новосибирске осудили мужчину, который избил женщину у магазина

Фото: Сиб.фм

Жителя Новосибирска приговорили к трём годам колонии общего режима за избиение женщины у супермаркета.

По данным суда, мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошел в августе 2022 года возле магазина в Советском районе города. Во время ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком в лицо, что привело к закрытой черепно-мозговой травме и перелому носа со смещением.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сотрудники МЧС спасли рыбака, который сломал палец на льду.

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Игорь Кириченко
Журналист

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