В Новосибирской области сотрудники МЧС спасли рыбака, который сломал палец на льду

Мужчина 28 марта выехал на Новосибирское водохранилище несмотря на запрет.

Рыбак использовал мотобуксировщик, известный как «мотособака», когда его транспортное средство сломалось на расстоянии 3 километров от пляжа «На камнях». Пытаясь его починить, мужчина получил серьезную травму пальца, вызвавшую обильное кровотечение.

В связи с активным таянием льда с 1 марта в Новосибирской области введен запрет на выезд на водоемы на любой технике, включая снегоходы и мотобуксировщики. Также с 27 марта закрыты все ледовые переправы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Несмотря на предупреждения, некоторые любители зимней рыбалки продолжают нарушать закон и подвергать себя опасности. В марте было составлено 34 протокола об административных правонарушениях за выезд на лед на различных транспортных средствах.

Также стоит отметить, что в течение марта регулярно происходили частичные провалы транспорта под лед в Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут пропавшую 52-летнюю женщину.