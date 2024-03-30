«Могло стать плохо»: в Новосибирске ищут пропавшую 52-летнюю женщину

В Калининском районе Новосибирска волонтёры ищут 52-летнюю Наталью Талапину: женщине могло стать плохо.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске объявили в розыск 52-летнюю Наталью Талапину. Известно, что женщина ушла из дома в Калининском районе в пятницу, 29 марта.

Сегодня, в субботу, поисковики разослали ориентировку. Также волонтёры рассказали, где и когда видели в последний раз пропавшую.

«Женщину видели 29 марта, днём, на улице Авиастроителей. Дело в том, что она нуждается в медицинской помощи»,

– пояснили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как отмечают участники поисков, женщине могло стать плохо. Сейчас во всех районах распространяется листовка с приметами Натальи Талапиной.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы с проседью, карие глаза. В день исчезновения на Наталье были черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, цветной платок.

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