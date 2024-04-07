В Новосибирске рассказали, когда можно собирать березовый сок

В Новосибирске начинается сезон сбора березового сока, который продлится около двух недель.

Биолог Алексей Яновский рассказал изданию Atas.info, что соковыделение у берез начнется, если температура останется выше +20 градусов в течение недели. Сбор сока рекомендуется проводить до момента, когда почки у берез начнут лопаться. В начале сезона сок наиболее насыщенный и сладкий, к концу периода его вкус становится более разбавленным.

Для сбора сока необходимо выбирать чистые места, где отсутствуют кладбища, свалки и автотрассы, чтобы избежать загрязнения напитка. Специалисты советуют использовать метод сбора, который максимально щадит дерево: просверлить древесину и установить желобок для сбора сока в емкость.

По окончании сбора желобок следует удалить и закрыть отверстие веткой подходящего размера, чтобы избежать негативного воздействия на дерево.

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