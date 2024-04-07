В Новосибирске спасатели отвезли в больницу 300-килограммового мужчину

Вчера, 6 апреля, в Новосибирске спасатели помогли мужчине, который весит 300 кг.

Врачи скорой помощи обратились за помощью к спасателям из-за 52-летнего пациента весом 300 килограммов. Вызов поступил в 12:51, после чего спасатели оперативно прибыли на место.

Спасатели осуществили медэвакуацию тяжелобольного из квартиры до скорой помощи, после чего он был доставлен в больницу и передан врачам приемного покоя. Работы спасателей завершились к 16:05.

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