Женщина из Новосибирска на протяжении 6 лет получала пенсию за мертвого отца

Женщина использовала поддельную доверенность для обмана.

В Новосибирске Ленинский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве.

По данным следствия, за период с 2015 по 2021 год женщина получила более трех миллионов рублей в качестве пенсии за своего давно умершего отца. Используя поддельную доверенность, она представляла себя в качестве законного наследника и добивалась выплат от «Почты России».

В настоящее время она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске осудят мужчину, распылившего газ в лицо иностранца.