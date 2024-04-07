сегодня
07 апреля, 11:39
пробки
2/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня
07 апреля, 11:39
пробки
2/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня 09:50
общество

В Новосибирске в 2 раза снизился спрос на крупные займы

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Жители Новосибирской области стали меньше брать крупные займы.

В первом квартале прошлого года доля заявок на микрозаймы от 50 тысяч рублей составляла 16,2 %, в аналогичном периоде 2024 года — 7,7 %, что меньше в 2,1 раза, отметили аналитики Moneyman.

По данным специалистов, снижение спроса вызвали изменения в финансовом подходе заемщиков, которые прибегали к услугам к микрофинансового сектора после отказа в банках. МФО сокращали одобряемые лимиты или отказывали заемщикам, поэтому люди уменьшали свои запросы, внеся тем самым вклад в снижение исследуемого показателя.

«В 2024 поведение заемщиков изменилось. Заемное финансирование первоочередно направляется ими на повседневные или незапланированные траты, что предполагает потребность в меньших суммах», — прокомментировал гендиректор Moneyman Александр Пустовит.

Ранее мы рассказывали, на какую сумму жители Новосибирска оформили кредитов в марте 2024 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в