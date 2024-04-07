В Новосибирске водитель выронил женщин из машины и подрался с очевидцами

Водитель минивэна резко набрал скорость с места, причем с открытыми дверьми салона.

Житель Новосибирска выронил пассажиров из своей машины и подрался с очевидцами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. На видео видно, как водитель минивэна резко набрал скорость с места, с открытыми дверьми салона, и подпрыгнул на небольшой кочке, из-за чего две девушки вылетели из заднего ряда сидений.

Прохожий, пытавшийся помочь пострадавшим, был сбит водителем минивэна, который затем подъехал к экс-пассажирам и начал драку с несколькими прохожими. Полиция уже начала проверку по факту ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ДТП с велосипедом в Новосибирске пострадал пятилетний мальчик.