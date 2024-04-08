Девять детей после теракта в «Крокусе» остались сиротами

Из шести детей, госпитализированных после теракта, пятерых уже выписали домой.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», девять детей из шести семей остались сиротами. Их опекунами стали их родные. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать," — поделилась омбудсмен в Telegram.

Из шести детей, госпитализированных после теракта, пятерых уже выписали домой. В московской клинике остается 12-летний Дима, который пока находится в реанимации, но уже пришел в сознание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что проживавший в Новосибирске террорист рассказал, куда собирался уехать после теракта в «Крокусе».