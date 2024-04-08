Проживавший в Новосибирске Мирзоев* рассказал, куда собирался уехать после теракта в «Крокусе»

Федеральная служба безопасности РФ представила видеозапись допроса четырех предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Запись показали на Первом канале вечером 7 апреля.

В ходе допроса обвиняемые рассказали, что получали задания от некоего Сайфулло. Они также признались, что после нападения на «Крокус» планировали уехать в Украину.

Далержон Мирзоев*, первый на записи, сообщил, что группа нападавших собиралась двигаться в сторону Киева. Саидакрами Рачабализода* подтвердил, что им было сказано отправиться в Киев, где им обещали выдать миллион рублей. Мухаммадсобир Файзов* добавил, что им обещали по миллиону рублей, а Сайфулло утверждал, что на границе Украины их будут ждать помощники.

Фаридуни Шамсиддин* сообщил, что Сайфулло инструктировал их бросить машину недалеко от границы и связаться с ним для дальнейшей помощи. Далержон Мирзоев* также упомянул инструкции от Сайфулло о дальнейших действиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что террористы «Крокуса» раскрыли имя своего куратора.

Далержон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов* и Фаридуни Шамсиддин* — признаны Росфинмониторингом экстремистами и террористами.