Террористы «Крокуса» раскрыли имя своего куратора

Стало известно, кто курировал террористами, которые расстреляли мирных жителей в «Крокус Сите Холле».

На Первом канале показали кадры допроса четырех фигурантов, которые обвиняются в теракте, произошедшем 22 марта 2024 года в Подмосковье. Известно, что после расстрела мирных жителей перед концертом группы «Пикник», погибло 144 человека и более 300 пострадали.

Во время допроса все преступники называли одно и то же имя координатора – Сайфулло, который передавал им указания, а также обещал каждому фигуранту по одному миллиону рублей.

По их словам, координатор поручил преступникам направиться в сторону Киева после совершенного теракта — до него они должны были добраться пешком от границы Украины, где им было велено сжечь автомобиль, на котором они приехали.