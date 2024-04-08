Теракт в «Крокус Сити Холл»: что известно на 8 апреля

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт.

Несколько террористов ворвались и открыли стрельбу. После этого они подожгли кресла в концертном зале и скрылись. По последним данным, погибло 144 человека, а более 300 пострадали.

Подозреваемых в совершении преступления задержали на следующий день в Брянской области. В настоящее время они находятся в СИЗО и ожидают суда, который назначен на 22 мая. Все задержанные являются гражданами Таджикистана. 28 марта их внесли в список экстремистов и террористов. Один из обвиняемых проживал некоторое время в Новосибирске.

7 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ начал расследование по факту халатности двух сотрудников "Крокус Сити Холла". Один из фигурантов ответственен за пожарную безопасность концертного зала торгового центра, а другой — начальник пожарной команды "Крокуса". Оба находятся под подпиской о невыезде.

Также в Ленинградской области 27-летний житель Тихвина был арестован за циничные комментарии, которые правоохранители квалифицировали как оправдание терроризма. По информации "Фонтанки", мужчина написал эти комментарии под чужим именем в социальной сети. Сварщик заявил, что его целью было указать на излишнюю эмоциональность других комментаторов. Он признал свою вину и раскаялся.