Через доверенность дочь шесть лет получала пенсию за мертвого отца в Новосибирске.

По данным сайта Ленинского районного суда Новосибирска, местная жительница, используя поддельную доверенность, незаконно получала пенсию за своего умершего отца. В результате чего, по данным следствия, она присвоила себе 3234188,79 рублей.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по статье “мошенничество в особо крупном размере”.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске по подозрению в мошенничестве при ремонте крыши дома задержан директор ООО «Триумф».