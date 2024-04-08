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общество

Дочь шесть лет получала пенсию за мертвого отца в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Через доверенность дочь шесть лет получала пенсию за мертвого отца в Новосибирске.

По данным сайта Ленинского районного суда Новосибирска, местная жительница, используя поддельную доверенность, незаконно получала пенсию за своего умершего отца. В результате чего, по данным следствия, она присвоила себе 3234188,79 рублей.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по статье “мошенничество в особо крупном размере”.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске по подозрению в мошенничестве при ремонте крыши дома задержан директор ООО «Триумф».

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Валерия Митрохина
Журналист

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