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общество

ФСБ задержали создателей узла связи для работы мошенников, которые финансируют ВСУ

Фото: скриншот из видео

Силовики изъяли компьютеры и средства связи, оборудование, денежные средства и цифровые активы.

Сотрудники ФСБ и МВД России арестовали пятерых организаторов виртуального узла связи, используемого украинскими колл-центрами для мошенничества с деньгами у россиян.

Они подозреваются в похищении более семи миллиардов рублей через вымогательство. Участникам группы предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание было зафиксировано на видео, где силовики врываются в квартиры подозреваемых и задерживают их, а одного из мужчин арестовывают на улице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о китайской секте, вербующей людей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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