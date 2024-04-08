В Новосибирске рассказали о китайской секте, вербующей людей

Новосибирский информационно-консультационный центр по вопросам сектантства предупредил жителей о растущей активности нового китайского культа в интернете.

По данным центра, последователи этой секты приглашают людей разместить на своих страницах в соцсетях изображения икон с призывами к действиям, обещая небесные и земные блага взамен. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Это привлекло внимание духовенства и экспертов по деструктивным сектам, которые выяснили связь этой активности с сектой "Церковь Всемогущего Бога", также известной как "Восточная молния", из Китая. Руководитель центра, настоятель собора во имя святого Александра Невского протоиерей Александр Новопашин подчеркнул, что подобные методы интернет-вербовки уже обсуждались экспертами несколько лет назад. Секта "Церковь Всемогущего Бога" напоминает по своей истории и методам деятельности секту "Фалунь Дафа", которая была признана экстремистской в России.

Эксперты советуют быть бдительными в интернете и не давать сектам или экстремистским организациям возможности использовать личные данные для вербовки.

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