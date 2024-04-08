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общество

Инвалиду выдали жилье после вмешательства прокуратуры в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

После вмешательства прокуратуры инвалиду выдали жилье в Новосибирске.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, инвалид из Тогучина не мог улучшить свои жилищные условия, однако имел право получить помощь вне очереди. После нескольких попыток обращения по данному вопросу местного жителя проигнорировали.

Тогда за дело взялась прокуратура региона, и после выявленных нарушений, главе Тогучина было вынесено представление.

Сейчас инвалиду предоставили благоустроенную квартиру для проживания.

Напомним, что прокуратура проверит информацию о трещинах внутри пятиэтажки в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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