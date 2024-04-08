Из-за миллионных долгов звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск

Звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск из-за крупных долгов.

Telegram-канал Shot передал о том, что российского актера Игоря Гаспаряна, который ранее снялся в нашумевшем сериале «Солдаты», объявили в розыск из-за того, что он задолжал 6,1 миллиона рублей.

Сейчас на артиста завели примерно 53 исполнительных производства, большая часть из них – штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что актёру Никите Кологривому запретили пользоваться услугами проституток после скандала в Новосибирске.