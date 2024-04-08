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общество

Миграция сотен диких гусей началась в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области заметили миграцию диких уток.

Как сообщает издательство “АиФ-Новосибирск”, с наступлением весны в Новосибирской области началась миграция птиц.

Так, например, в регионе заметили сотни диких гусей-гуменников, которые сейчас направляются в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В том числе и министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал в своем Telegram-канале видео об этом природном явлении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рабочая неделя начнется с потепления до +8 градусов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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