На замену лифтов в Новосибирской области в 2024 году потратят 258 млн руб

258 миллионов рублей портят в 2024 году на замену лифтов в Новосибирской области.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на пресс-службу министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, в текущем году в регионе заменят 86 лифтов в 29 многоквартирных домах.

Работой займется Региональный оператор капитального ремонта в многоквартирных домах НСО, потратив 258 миллионов рублей на замену лифтов.

«С финансовой поддержкой в Новосибирске все хорошо — в городе практически нет аварийных лифтов. В районах ситуация — чуть хуже. Потому что Новосибирск софинансирует свои 25%», — отметил руководитель Новосибирского регионального отделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Аверьяскин.

Напомним, что из-за опасного лифта УК оштрафовали на 150 тысяч в новосибирской многоэтажке.