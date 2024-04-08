Новосибирец Дава с возлюбленной отдыхает на Мальдивах в номере за 400 тысяч за ночь

Новосибирский блогер Дава улетел на Мальдивы с девушкой — с кем именно, пока остается тайной.

Как артист рассказал на своих страницах в соцсетях, отдых получился спонтанным — собрались буквально за два дня. Подписчики Давы предполагают, что сопровождает его Мари Краймбрери.

Как отмечает Давид Манукян, номер сняли отличный — с мягкой кроватью, огромным залом. По данным «Стархита», такие апартаменты арендовать недешево — около 400 тысяч рублей за ночь.

Ранее мы рассказывали о том, что Дава повздорил с певцом Филиппом Киркоровым.