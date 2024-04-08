Новосибирская актриса Шумакова родила первенца

Актриса из Новосибирска — звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова родила первенца, у нее сын.

Радостной новостью артистка поделилась в социальных сетях, сообщив, что муж — PR-агент Вячеслав Гусев — был рядом, а новорожденного назвали Леонидом.

Супруги поженились в 2022 году без пышного торжества, а в конце 2023 года звезда объявила о своей беременности.

Ранее мы рассказывали, что новосибирский блогер Дава улетел на Мальдивы с девушкой — с кем именно, пока остается тайной. Как артист рассказал на своих страницах в соцсетях, отдых получился спонтанным — собрались буквально за два дня.