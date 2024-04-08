Новосибирская актриса снялась в шпионской комедиии «Красный 5»

На телеканале ТНТ покажут телепремьеру комедийного экшн-сериала "Красный 5", режиссером которого является Евгений Шелякин.

Сериал представляет собой пародию на известные комедии о спецагентах, с обилием экшна и сложных постановочных трюков. В главных ролях снялись Денис Шведов, Роман Курцын, Гоша Куценко, Надежда Жарычева и Татьяна Храмова; а также в ярких эпизодах присутствуют Ян Цапник, Рустам Мосафир, Егор Дружинин, Александр Яцко, Игорь Хрипунов, Леонид Бичевин и актриса Мария Ремер из Новосибирска.

В сериале Мария исполняет роль Ирины – современной девушки 21 века, типичной представительницы барной и ресторанной среды.

Актриса отмечает приятный опыт работы с режиссером Шелякиным, описывая его как крутого профессионала с легким и веселым подходом к работе с актерами. Сюжет сериала затрагивает важную для всех тему дружбы, делая его актуальным и интересным для широкой аудитории.

Мария родом из Новосибирска. Она поделилась своими воспоминаниями о городе и признается в любви к нему. Она выделила главный корпус НГМУ на Красном проспекте как своё любимое место.

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