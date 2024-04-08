Новосибирцев возмутил «рейд против хиджабов»

Жители Новосибирска ополчились против организаторов «рейда против хиджабов».

По данным BFM-Новосибирск», общественников и горожан возмутили учатники группы, которые в аптеке потребовали у провизора-мусульманки снять платок. Мужчины сочли, что своим видом женщина разжигала межнациональную вражду.

Активисты «Центра поддержки общественных и гражданских инициатив» обратилась к главе УМВД по региону Алексею Захарову с просьбой провести проверку действий устроивших рейд.

Ранее мы рассказывали, как отчисленная из-за хиджаба студентка отсудила у красноярского вуза компенсацию.