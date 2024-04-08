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общество

Новосибирцы просят полицию проверить законность «Рейда против хиджабов»

Фото: Сиб.фм

Законность «Рейда против хиджабов» просят проверить в Новосибирске.

Как сообщает издание "Акценты", ссылаясь на обращение "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПГОИ), в Новосибирске правоохранительные органы просят проверить мероприятие, которое организовали активисты из “Русской народной дружины”.

Уточняется, что они потребовали, чтобы девушка-провизор сняла платок в аптеке, так как посчитали, что это атрибут мусульманской веры — хиджаб.

В связи с тем, что это был не единичный случай, "Центр поддержки общественных и гражданских инициатив" просит проверить действия активистов на предмет возможного возбуждения ненависти или вражды по религиозному признаку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция и ФСБ провели рейд по мигрантам.

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Валерия Митрохина
Журналист

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